Юран призвал Дзюбу уважительней вести себя с Карпиным

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о российском нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Нельзя как пацан держать в себе эту обиду, которая была где‑то 10 лет назад. Не стоит Дзюбе такие вещи говорить, всё‑таки Артем уже взрослый человек, имеющий детей. В этой ситуации нужно себя вести посдержанней и уважительней к Карпину, так как Валерий Георгиевич старше», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после гола в ворота «Ростова» в матче 10-го тура чемпионата России Дзюба вспомнил о старом конфликте Валерием Карпиным, заявив, что «справедливость есть».

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