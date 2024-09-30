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Юран призвал Дзюбу уважительней вести себя с Карпиным

Юран призвал Дзюбу уважительней вести себя с Карпиным
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о российском нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Нельзя как пацан держать в себе эту обиду, которая была где‑то 10 лет назад. Не стоит Дзюбе такие вещи говорить, всё‑таки Артем уже взрослый человек, имеющий детей. В этой ситуации нужно себя вести посдержанней и уважительней к Карпину, так как Валерий Георгиевич старше», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после гола в ворота «Ростова» в матче 10-го тура чемпионата России Дзюба вспомнил о старом конфликте Валерием Карпиным, заявив, что «справедливость есть».

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