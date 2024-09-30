Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В махачкалинском «Динамо» обвинили Константина Тюкавина в симуляции

В махачкалинском «Динамо» обвинили Константина Тюкавина в симуляции
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев после поражения от московского «Динамо» обвинил нападающего Константина Тюкавина в симуляции (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'    

«Посмотрите, как вёл себя наш игрок — ему наступили на ногу, а он встал и пошёл. Форвард (Тюкавин) лежит, симулирует. Вместо того, чтобы дать жёлтую, назначается штрафной в нашу сторону. Вообще такая игра — продукт сегодняшнего дня, в моём прошлом таких людей освистывали, а сейчас говорят, что это хорошо, что это часть игры. Но я такую часть игры, когда ты наступаешь на ногу и начинаешь симулировать будто тебе оторвали ногу, не принимаю», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости Спорт».

После этого матча московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 10 матчей.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дивный гол «ножницами» от московского «Динамо»! А у Махачкалы будут вопросы к судье. Видео
Дивный гол «ножницами» от московского «Динамо»! А у Махачкалы будут вопросы к судье. Видео

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android