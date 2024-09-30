Пирс Морган: тен Хаг, тебя не будет в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе
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Британский журналист Пирс Морган высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге после разгромного поражения в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур».
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3' 0:2 Кулушевски – 47' 0:3 Соланке – 77'
Удаления: Фернандеш – 42' / нет
«Позволь мне помочь, Эрик… тебя не будет в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе, не говоря уже о мае следующего года», — написал Морган на личной странице в своей социальной сети X.
Ранее тен Хаг заявил, что не думает о разговорах по поводу его возможного ухода из «Манчестер Юнайтед».
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив семь очков.
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