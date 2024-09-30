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«МЮ» за последние 11 лет превзошёл антидостижение 27-летней эпохи Фергюсона

Вчера, 29 сентября «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура АПЛ проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3. Для «манкунианцев» это поражение стало 23-м с разгромным счётом в играх АПЛ, с тех пор как Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера команды. С этого момента команда сыграла 424 матча.

Шотландский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по лето 2013 годы. Во главе с Фергюсоном «красные дьяволы» с разгромным счётом проиграли 22 игры из 1035 сыгранных матчей в АПЛ, сообщает Opta.

Напомним, что с 2013 года команду тренировали: Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле-Гуннар Сульшер, Эрик тен Хаг.

Также в этот период исполняющими обязанности главного тренера были Райан Гиггз, Майкл Каррик и Ральф Рангник.

После 6 туров в активе команды Эрик тен Хага 7 очков, «МЮ» находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

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