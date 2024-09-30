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Тренер «Атлетико» Симеоне высказался об игре Галана в мадридском дерби

Тренер «Атлетико» Симеоне высказался об игре Галана в мадридском дерби
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о первом матче Хави Галана в этом сезоне, который проходил в рамках 8-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» и закончился ничейным результатом (1:1).

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

«Что касается Хави Галана, это была огромная радость. Он никогда не прекращал тренироваться. Он вышел на поле так, как и должен выходить футболист. В своей первой игре он бросил вызов Вальверде и ассистировал Корреа. С такими выступлениями он заслуживает свои минуты на поле» — приводит слова Симеоне AS.

«Реал» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» идёт третьим, заработав 16 очков.

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