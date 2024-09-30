Тренер «Атлетико» Симеоне высказался об игре Галана в мадридском дерби

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о первом матче Хави Галана в этом сезоне, который проходил в рамках 8-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» и закончился ничейным результатом (1:1).

«Что касается Хави Галана, это была огромная радость. Он никогда не прекращал тренироваться. Он вышел на поле так, как и должен выходить футболист. В своей первой игре он бросил вызов Вальверде и ассистировал Корреа. С такими выступлениями он заслуживает свои минуты на поле» — приводит слова Симеоне AS.

«Реал» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» идёт третьим, заработав 16 очков.