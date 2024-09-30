Гвардиола отреагировал на условное предложение купить такого же игрока, как Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о значении Родри для команды.

«Родри незаменим, потому что у него есть то, что трудно найти, но не только в «Ман Сити», а во всём мире. Вы скажете: «Хорошо, Пеп, у тебя есть деньги, чтобы купить такого игрока, как Родри». Но их нет на рынке. Потому что он очень хорош», — приводит слова Гвардиолы City Xtra со ссылкой на пресс--конференцию после матча с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что Родри пропустит остаток сезона-2024/25. Он получил травму связок правого колена в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2), который прошёл 22 сентября.

В нынешней кампании Родри провёл 4 матча без результативных действий.

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