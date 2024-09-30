Константин Генич отреагировал на исход мадридского дерби «Атлетико» — «Реал»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об исходе матче между «Атлетико» и «Реалом» в рамках Ла Лиги, прошедшем вчера, 29 сентября и завершившемся ничейным счётом 1:1.

«За звук сорри. За остальное — всякое бывает. Ничья, наверное, справедлива», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, счёт во встрече открыли гости, в их составе отличился Эдер Милитао. На 90+5 минуте полузащитник хозяев Анхель Корреа поразил ворота «Реала», сведя матч к ничьей.

По ходу матча болельщики «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

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