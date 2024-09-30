Тренер «Наполи» Конте высказался о лидерстве своей команды в Серии А:

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе своих подопечных в матче с «Монцей» (2:0), проходившем в рамках 6-го тура итальянского чемпионата, а также о лидерстве клуба в турнирной таблице.

«Есть преимущество и недостаток [не играть в Европе] — преимущество в том, что ты можешь тренировать команду всю неделю. Недостаток в том, что состав не так конкурентоспособен, как у тех, кто играет в Европе.

Мы должны ещё улучшить игру, чтобы привести «Наполи» туда, где они заслуживают быть, а не на 10-е место», — сказал Конте в интервью DAZN.

После этой победы в активе «Наполи» 13 очков. Подопечные Антонио Конте занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.