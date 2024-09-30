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Тренер «Наполи» Конте высказался о лидерстве своей команды в Серии А:

Тренер «Наполи» Конте высказался о лидерстве своей команды в Серии А:
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе своих подопечных в матче с «Монцей» (2:0), проходившем в рамках 6-го тура итальянского чемпионата, а также о лидерстве клуба в турнирной таблице.

Италия — Серия А . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Монца
Монца
1:0 Политано – 22'     2:0 Кварацхелия – 33'    

«Есть преимущество и недостаток [не играть в Европе] — преимущество в том, что ты можешь тренировать команду всю неделю. Недостаток в том, что состав не так конкурентоспособен, как у тех, кто играет в Европе.
Мы должны ещё улучшить игру, чтобы привести «Наполи» туда, где они заслуживают быть, а не на 10-е место», — сказал Конте в интервью DAZN.

После этой победы в активе «Наполи» 13 очков. Подопечные Антонио Конте занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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