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«Реал» четыре матча подряд не может победить «Атлетико» в Ла Лиге

«Реал» четыре матча подряд не может победить «Атлетико» в Ла Лиге
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Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч закончился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

«Сливочные» уже 4-й матч кряду не могут обыграть «матрасников» в чемпионате Испании. Ранее команды трижды сыграли вничью, все три матча завершились со счётом 1:1, ещё один матч «Реал» проиграл со счётом 1:3.

Напомним, последний раз «Реал» выигрывал дерби в рамках чемпионата Испании в сентябре 2022 года. Игра тогда завершилась со счётом 2:1.

«Реал» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» идёт третьим, заработав 16 очков.

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