Диего Симеоне рассказал, какой совет он дал Куртуа во время беспорядков в дерби

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о скандальном эпизоде с голкипером «Реала» (1:1) Тибо Куртуа во время матча 8-го тура чемпионата Испании. Специалист рассказал, какой совет дал вратарю.

«Я посоветовал ему сохранять спокойствие. Нам не нужны такие люди на трибунах. Но будьте осторожны с теми из нас, кто играет роль жертвы. Вы также можете видеть, как Куртуа обвиняет людей и смеется», — приводит слова Симеоне Marca.

По ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

Напомним, ранее Куртуа выступал за «Атлетико», перейдя в «Реал» транзитом через «Челси».

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