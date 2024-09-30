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Диего Симеоне рассказал, какой совет он дал Куртуа во время беспорядков в дерби

Диего Симеоне рассказал, какой совет он дал Куртуа во время беспорядков в дерби
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о скандальном эпизоде с голкипером «Реала» (1:1) Тибо Куртуа во время матча 8-го тура чемпионата Испании. Специалист рассказал, какой совет дал вратарю.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

«Я посоветовал ему сохранять спокойствие. Нам не нужны такие люди на трибунах. Но будьте осторожны с теми из нас, кто играет роль жертвы. Вы также можете видеть, как Куртуа обвиняет людей и смеется», — приводит слова Симеоне Marca.

По ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

Напомним, ранее Куртуа выступал за «Атлетико», перейдя в «Реал» транзитом через «Челси».

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

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