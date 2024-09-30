Симеоне раскрыл, что сказали фанаты клуба в объяснение противоправного поведения в дерби

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о скандальном эпизоде с голкипером «Реала» (1:1) Тибо Куртуа во время матча 8-го тура чемпионата Испании. Тренер рассказал, как фанаты объяснили своё поведение.

«Они сказали, что всё это спровоцировал вратарь соперника Куртуа. Это действие конечно не оправдывает того, что они сделали, но те, кто провоцирует, также должны быть наказаны», — приводит слова Симеоне Marca.

По ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

«Реал» открыл счёт в матче после гола Эдера Милитао. На 90+5 минуте Анхель Корреа счёт в матче сравнял.

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