Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне раскрыл, что сказали фанаты клуба в объяснение противоправного поведения в дерби

Симеоне раскрыл, что сказали фанаты клуба в объяснение противоправного поведения в дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о скандальном эпизоде с голкипером «Реала» (1:1) Тибо Куртуа во время матча 8-го тура чемпионата Испании. Тренер рассказал, как фанаты объяснили своё поведение.

«Они сказали, что всё это спровоцировал вратарь соперника Куртуа. Это действие конечно не оправдывает того, что они сделали, но те, кто провоцирует, также должны быть наказаны», — приводит слова Симеоне Marca.

По ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

«Реал» открыл счёт в матче после гола Эдера Милитао. На 90+5 минуте Анхель Корреа счёт в матче сравнял.

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса

Материалы по теме
Диего Симеоне рассказал, какой совет он дал Куртуа во время беспорядков в дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android