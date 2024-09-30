Дзюба, Самошников и Кордоба — в сборной 10-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 10-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива» и ЦСКА — по три футболиста. Два представителя у «Краснодара», по одному — у «Факела», «Пари НН» и «Акрона». Тренером символической сборной мы выбрали Михаила Галактионова («Локомотив»).

Вратарь: Александр Беленов («Факел»).

Защитники: Келлвен (ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»), Сесар Монтес («Локомотив»), Данил Круговой (ЦСКА).

Полузащитники: Илья Самошников («Локомотив»), Валерий Царукян («Пари НН»), Алексей Батраков («Локомотив»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).

Нападающие: Артём Дзюба («Акрон»), Джон Кордоба («Краснодар»).

На данный момент «Краснодар» занимает первую строку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея 24 очка после 10 матчей. На второй позиции находится московский «Локомотив», который также набрал 24 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», имеющий 23 очка при том же количестве сыгранных матчей.