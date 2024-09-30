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Карло Анчелотти ответил, что сказал ему арбитр во время противоправного поведения фанатов

Карло Анчелотти ответил, что сказал ему арбитр во время противоправного поведения фанатов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о приостановке матча 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1). Итальянский специалист объяснил, что арбитр предупреждал, что может остановить встречу.

«Что сказал мне рефери? Сказал, что фанаты дважды бросили зажигалку, и если они бросят ещё раз, игру придётся приостановить, что и случилось», — приводит слова Анчелотти Marca.

По ходу матча болельщики «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

Счёт в матче открыл защитник гостей Эдер Милитао, однако на 90+5 минуте «Атлетико» спасся от поражения благодаря голу Анхеля Корреа.

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