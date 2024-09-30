Анчелотти отреагировал на упущенную «Реалом» победу в матче с «Атлетико» на 90+5 минуте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об упущенной победе своего клуба в мадридском дерби с «Атлетико». Подопечные итальянца пропустили на 90+5 минуте матча, ведя до этого 1:0. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Это особенная ничья, потому что мы были очень близки к победе. Жаль, что это произошло в последнюю минуту. Мы были близки, но я думаю, что мы всё ещё боремся, мы не отчаянно нуждались в этой победе. Ничья здесь может быть хорошим уроком для клубного будущего», — приводит слова Анчелотти Marca.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. От лидирующей «Барселоны» команды отстаёт на три очка. «Атлетико» идёт на третьей строчке, у них 16 очков.

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