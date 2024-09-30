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FourFourTwo назвал имя лучшего правого вингера современности

FourFourTwo назвал имя лучшего правого вингера современности
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Английский портал FourFourTwo составил рейтинг лучших правых вингеров мирового футбола современности.

Певрое место занял футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах. Вторым стал Букайо Сака («Арсенал»), третьим — Родриго («Реал»).

Также в топ-10 вошли: Ламин Ямаль («Барселона»), Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Лерой Зане («Бавария»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хави Симонс («Лейпциг») и Иньяки Уильямс («Атлетик»).

В текущем сезоне АПЛ Салах стал автором четырёх голов и четырёх результативных передач. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров английского чемпионата в текущем его розыгрыше. Первым идёт Эрлинг Холанд с 10 голами.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной

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