FourFourTwo назвал имя лучшего правого вингера современности

Английский портал FourFourTwo составил рейтинг лучших правых вингеров мирового футбола современности.

Певрое место занял футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах. Вторым стал Букайо Сака («Арсенал»), третьим — Родриго («Реал»).

Также в топ-10 вошли: Ламин Ямаль («Барселона»), Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Лерой Зане («Бавария»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хави Симонс («Лейпциг») и Иньяки Уильямс («Атлетик»).

В текущем сезоне АПЛ Салах стал автором четырёх голов и четырёх результативных передач. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров английского чемпионата в текущем его розыгрыше. Первым идёт Эрлинг Холанд с 10 голами.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной