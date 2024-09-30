Сумасшествие в игре «Атлетико» и «Реала», хет-трик Малкина в предсезонке. Главное к утру

Мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом» победителя не выявило (1:1), однако подарило фанатам бурю эмоций с остановками матча, удалением и голом на последних минутах, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился хет-триком в ворота «Оттавы» в предсезонном матче НХЛ, Анна Калинская вышла в четвёртый круг турнира в Пекине на отказе Питон Стирнс. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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