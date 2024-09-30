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30 сентября главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, Атлетико, Реал, UFC

Сумасшествие в игре «Атлетико» и «Реала», хет-трик Малкина в предсезонке. Главное к утру
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Мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом» победителя не выявило (1:1), однако подарило фанатам бурю эмоций с остановками матча, удалением и голом на последних минутах, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился хет-триком в ворота «Оттавы» в предсезонном матче НХЛ, Анна Калинская вышла в четвёртый круг турнира в Пекине на отказе Питон Стирнс. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» упустил победу над «Атлетико» в мадридском дерби в 8-м туре Ла Лиги.
  2. Хет-трик и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву» в предсезонке НХЛ.
  3. Анна Калинская на отказе Стирнс вышла в четвёртый круг турнира в Пекине.
  4. «Атлетико» выступил с заявлением по поводу скандала во время матча с «Реалом».
  5. Стало известно, что крикнул Куртуа в адрес болельщиков «Атлетико», празднуя гол «Реала».
  6. Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Монцу» и возглавить турнирную таблицу Серии А.
  7. Мераб Двалишвили обратился к Умару Нурмагомедову, обвинив его во лжи.
  8. Две передачи Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Колорадо» в предсезонном матче.
  9. Тен Хаг ответил на вопрос о своём возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед».
  10. «МЮ» за последние 11 лет превзошёл антидостижение 27-летней эпохи Фергюсона.
  11. Симеоне раскрыл, что сказали фанаты клуба в объяснение противоправного поведения в дерби.

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