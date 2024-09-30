Сумасшествие в игре «Атлетико» и «Реала», хет-трик Малкина в предсезонке. Главное к утру
Мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом» победителя не выявило (1:1), однако подарило фанатам бурю эмоций с остановками матча, удалением и голом на последних минутах, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился хет-триком в ворота «Оттавы» в предсезонном матче НХЛ, Анна Калинская вышла в четвёртый круг турнира в Пекине на отказе Питон Стирнс. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» упустил победу над «Атлетико» в мадридском дерби в 8-м туре Ла Лиги.
- Хет-трик и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву» в предсезонке НХЛ.
- Анна Калинская на отказе Стирнс вышла в четвёртый круг турнира в Пекине.
- «Атлетико» выступил с заявлением по поводу скандала во время матча с «Реалом».
- Стало известно, что крикнул Куртуа в адрес болельщиков «Атлетико», празднуя гол «Реала».
- Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Монцу» и возглавить турнирную таблицу Серии А.
- Мераб Двалишвили обратился к Умару Нурмагомедову, обвинив его во лжи.
- Две передачи Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Колорадо» в предсезонном матче.
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