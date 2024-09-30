Травмированный голкипер «Барселоны» тер Штеген обратился к фанатам «Боруссии» М

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, получивший серьёзную травму, обратился с благодарностью к фанатам мёнхенгладбахской «Боруссии» в соцсетях.

Вратарь поблагодарил их за поддержку. «Спасибо за вашу поддержку», — написал немец в соцсетях. Реакция тер Штегена стала ответом на баннер от фанатов немецкого клуба на домашнем матче с „Унионом“ в последнем туре чемпионата Германии (1:0). Тогда болельщики вывесили плакат поддержки в адрес Марка-Андре после сообщения о его тяжёлой травме.

Напомним, тер Штеген является воспитанником «Боруссии» М, он выступал за клуб с 2009 по 2014 годы. Недавно голкипер получил травму колена и выбыл до конца сезона.

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