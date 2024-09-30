У фаната, участвовавшего в беспорядках во время мадридского дерби, нашли нож — источник

Во время матча 8-го тура испанской Примеры между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» после гола «сливочных» Тибо Куртуа обратился к болельщикам «матрасников». Вратаря начали забрасывать посторонними предметами, матч пришлось прервать. Позднее выяснилось, что у одного из фанатов «Атлетико» был с собой нож. Об этом сообщает испанское новостное СМИ El Chiringuito TV.

По информации источника, у болельщика красно-белых, бросившего зажигалку в Куртуа, с собой был нож. Служба безопасности отреагировала на этот инцидент вовремя и предотвратила действия фаната.

Напомним, в Куртуа с трибун стали бросать посторонние предметы. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён и закончился со счётом 1:1.