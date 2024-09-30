Семшов отреагировал на ничейный результат в мадридском дерби

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об исходе матча между «Атлетико» и «Реалом» в рамках Ла Лиги, прошедшем вчера, 29 сентября, и завершившемся ничейным счётом 1:1.

«Команды настолько не любят другу друга, что готовы умереть, но добиться нужного результата и для болельщиков, и для себя. «Атлетико» — неудобная команда для «Реала», также мы знаем, как Симеоне может эмоционально настроить игроков, которые будут грызть землю.

Что касается этого матча, то по большому счёту на победу никто не наиграл. Закономерный результат, потому что минимальное количество моментов. Опасные подходы были, но бросается в глаза, насколько игроки самоотверженно бросались под удары, которые наносили соперники», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по ходу матча болельщики «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.