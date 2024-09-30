Сесар Монтес рассказал об адаптации в «Локомотиве»

Мексиканский центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес рассказал подробности своей адаптации в московском клубе.

«С адаптацией никаких проблем нет. Плюс в команде есть переводчик, который помогает. Ну и не надо забывать, что футбол — международный вид спорта. Мы все понимаем друг друга. Я быстро адаптируюсь под условия», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики Монтеса была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 5 млн.

В текущем сезоне на счету защитника в РПЛ два матча без результативных действий.

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