Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Вера сравнил «Химки» с «Челси»

Лукас Вера сравнил «Химки» с «Челси»
Комментарии

Полузащитник «Химок» Лукас Вера сравнил подмосковную команду с лондонским «Челси».

— Общественность сравнивает «Химки» с «Челси». Количество игроков — единственная схожесть?
— Есть такое. Сейчас очень много игроков в команде, но самое важное, что мы хорошо работаем. Никаких проблем я не вижу.

— В чём «Химки» лучше «Челси»?
— Это другая лига. У нас другой стиль. Мы делаем на поле то, что просит наш тренер Франк Артига. Но пока очков не так много у нас, — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 туров РПЛ сезона-2024/2025 «Химки» набрали восемь очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Крыльев» Костанца объяснил, чего не хватило для победы в матче с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android