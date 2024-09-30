Лукас Вера сравнил «Химки» с «Челси»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера сравнил подмосковную команду с лондонским «Челси».

— Общественность сравнивает «Химки» с «Челси». Количество игроков — единственная схожесть?

— Есть такое. Сейчас очень много игроков в команде, но самое важное, что мы хорошо работаем. Никаких проблем я не вижу.

— В чём «Химки» лучше «Челси»?

— Это другая лига. У нас другой стиль. Мы делаем на поле то, что просит наш тренер Франк Артига. Но пока очков не так много у нас, — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 туров РПЛ сезона-2024/2025 «Химки» набрали восемь очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.