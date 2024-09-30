Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Снежный ком катится вниз по склону». Невилл — о работе тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

«Снежный ком катится вниз по склону». Невилл — о работе тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о работе главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Накануне «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом уступил «Тоттенхэму» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

«Такую игру и такой результат нужно менять очень быстро. Снежный ком начинается катиться вниз по склону и набирать обороты. Эрик тен Хаг должен остановить это прямо сейчас. Это был очень шокирующий день, отрезвляющее поражение», — приводит слова Невилла британское онлайн-издание Mirror.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после пяти матчей. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке, также имея в своём активе семь очков.

Материалы по теме
Пирс Морган: тен Хаг, тебя не будет в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android