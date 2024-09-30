Шалимов высказался о влиянии слухов об отставке Осинькина на «Крылья Советов»

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о влиянии слухов о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов» на игроков самарской команды.

«Крылья», мне кажется, в не очень хорошем психологическом состоянии, потому что идут слухи о возможном увольнении Осинькина. Его спросили, он сказал, что на него и команду это влияет. Дыма без огня не бывает. Конечно, такие разговоры неприятны, это поддавливает. Нервная обстановка», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России. Самарский клуб после 10 туров РПЛ занимает 10-е место в таблице.