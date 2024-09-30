Автобус молодёжной команды «Факела» попал в страшное ДТП

Автобус с футболистами и тренерским штабом молодёжной команды «Факела» попал в страшное ДТП. Автокатастрофа произошла в Тульской области в ночь с 27 на 28 сентября, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Фото: Мутко против

Согласно сведениям источника, молодёжка «Факела» возвращалась после выездного матча из Калининграда через Москву. На трассе М-4 «Дон» автобус воронежского клуба столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель грузовика погиб от полученных травм. Никто из представителей футбольного клуба «Факел» не пострадал.

Стоит отметить, что другие подробности серьёзной автомобильной аварии не разглашаются.