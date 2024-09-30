Расписание матчей Первой лиги 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, в 12-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоится один матч. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

30 сентября, понедельник:

19:30 мск. «Ротор» — «Алания».

Последний раз команды встречались между собой в 2023 году в рамках Фонбет Кубка России. Тогда в матче 1/4 финала Пути регионов «Ротор» одержал минимальную победу — 1:0.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал», набравший 24 очка после 12 матчей. На втором месте идёт московское «Торпедо» с 22 очками. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал», имеющий в своём активе 21 очко.