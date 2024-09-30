Футболист «Крыльев» Костанца: результаты команды — не ошибка Осинькина

Бразильский футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца отреагировал на информацию по поводу возможной отставки главного тренера команды Игоря Осинькина. Ранее сообщалось о возможном уходе Осинькина с поста тренера и приходе на его место Сергея Игнашевича.

«Не видел новости, что Осинькин может покинуть «Крылья». Не думаю, что наши результаты — его тренерская ошибка. Нам нужно стараться играть лучше», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России. Самарский клуб после 10 туров РПЛ занимает 10-е место в таблице.