Спортдиректор «Акрона» Задоян: мы не разговаривали с Джикией о переходе

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал, что тольяттинский клуб не вёл переговоров о переходе защитника Георгии Джикии в летнее трансферное окно.

«Был ли у нас интерес к Джикии? У нас укомплектована линия обороны, мы не разговаривали с Георгием. Обсуждать, что получилось или нет, уже не имеет смысла. Мы вели переговоры с другими футболистами, и они оказались в нашей команде», — приводит сова Задояна «РБ Спорт».

Напомним, ранее Джикия выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России. 12 сентября 2024 года на правах свободного агента опытный российский защитник присоединился к подмосковным «Химкам». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в € 3 млн. «Химки» после 10 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на 14-м месте в турнирной таблице.