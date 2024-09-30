«Краснодар» сообщил о гибели в ДТП одного из главных фанатов клуба

Футбольный клуб «Краснодар» в соцсетях сообщил о гибели Андрея Цанских — одного из главных фанатов «быков». Мужчина погиб 18 сентября в результате ДТП.

«18 сентября в ДТП погиб один из самых преданных болельщиков нашего клуба Андрей Цанских. Андрей был активным, увлечённым и по-настоящему преданным «быком». Жил клубом, его командами, всегда активно помогал фан-сектору и был неотъемлемой частью чёрно-зелёной семьи. В сезоне-2023/2024 Андрей посетил все матчи главной команды – дома и в гостях, тем самым пробив «Золотой сезон». Вечная память», — написала пресс-служба южного клуба в телеграм-канале.