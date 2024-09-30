Колвилл: в «Челси» каждый день стучатся в дверь к тренеру, спрашивая: «Почему я не играю?»

21-летний защитник «Челси» Леви Колвилл рассказал о конкуренции в лондонском клубе.

«Игроки каждый день стучатся в дверь к тренеру, спрашивая: «Почему я не играю?» Поэтому на тренировках ты должен быть на высоте, а когда выходишь на поле на «Стэмфорд Бридж» или где бы ты ни играл, ты должен быть на высоте, чтобы сохранить свою футболку. Так и должно быть», — приводит слова Колвилла London World.

Колвилл является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне 21-летний Леви провёл шесть матчей за лондонский клуб в английской Премьер-лиге, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В общей сложности футболист провёл на поле 540 минут.