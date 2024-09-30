Галактионов оценил результаты «Локомотива» после 10-го тура РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре и результатах железнодорожников по итогам 10 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— 10 туров прошло, «Локомотив» неожиданно в самом верху таблицы. Как оцените этот отрезок?

— Это пока промежуточный этап. Самое главное — мы видим, как команда тренируется, как играет. Нам удалось собрать всех в единое целое, дисциплинировать. Внутри команды прекрасный микроклимат, который даёт игровой импульс, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего РПЛ «Зенита» на четыре очка.