Антонио Конте — о лидерстве «Наполи»: мы начали процесс реконструкции

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о выходе клуба на первое место в таблице Серии А, а также о победе своих подопечных в матче с «Монцей» (2:0), проходившем в рамках 6-го тура итальянского чемпионата.

«Мы стараемся работать так, чтобы подпитывать мечты, чтобы воплотить их в жизнь. Реальность говорит, что до полётов фантазии мы очень далеки. Я знаю, что на меня возлагаются большие надежды, но давайте позволим болельщикам мечтать, я должен твёрдо стоять на земле.

Мы начали процесс реконструкции. Впереди у нас ещё много команд. Мы должны попотеть в каждой игре, как мы сделали в матче с «Монцей», и расти. Не прошло и трёх месяцев, как мы начали работать вместе. Президент первым заговорил о полной реконструкции», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

После этой победы в активе «Наполи» стало 13 очков. Подопечные Антонио Конте занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.