Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Конте — о лидерстве «Наполи»: мы начали процесс реконструкции

Антонио Конте — о лидерстве «Наполи»: мы начали процесс реконструкции
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о выходе клуба на первое место в таблице Серии А, а также о победе своих подопечных в матче с «Монцей» (2:0), проходившем в рамках 6-го тура итальянского чемпионата.

Италия — Серия А . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Монца
Монца
1:0 Политано – 22'     2:0 Кварацхелия – 33'    

«Мы стараемся работать так, чтобы подпитывать мечты, чтобы воплотить их в жизнь. Реальность говорит, что до полётов фантазии мы очень далеки. Я знаю, что на меня возлагаются большие надежды, но давайте позволим болельщикам мечтать, я должен твёрдо стоять на земле.

Мы начали процесс реконструкции. Впереди у нас ещё много команд. Мы должны попотеть в каждой игре, как мы сделали в матче с «Монцей», и расти. Не прошло и трёх месяцев, как мы начали работать вместе. Президент первым заговорил о полной реконструкции», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

После этой победы в активе «Наполи» стало 13 очков. Подопечные Антонио Конте занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Материалы по теме
Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Монцу» и возглавить турнирную таблицу Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android