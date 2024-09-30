Стал известен бюджет «Зенита», он самый большой в России и может увеличиться

Руководство «Зенита» запланировало на текущий сезон расходы в размере 17 млрд рублей и сумма может увеличиться, если вырастут траты на инфраструктуру или трансферы. Об этом сообщает онлайн-издание РБК-Спорт.

По данным источника, на прошлый сезон сине-бело-голубые планировали бюджет в размере 15–16 млрд рублей. В итоге он был увеличен из-за дополнительных расходов на клуб и его инфраструктуру. Отмечается, что «Зенит» не намерен устанавливать чёткий бюджет на трансферы. Все дорогостоящие трансферы будут обсуждаться советом директоров, и только после этого будет приниматься решение о покупке того или иного игрока.

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Кубка страны. За последние шесть лет сине-бело-голубые шесть раз выигрывали Российскую Премьер-Лигу, оформив в прошлом сезоне титул в последнем туре. По состоянию на сегодняшний день команда Сергея Семака располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Для сине-бело-голубых это будет домашняя игра. Состоится она 5 октября, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск.