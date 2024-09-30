Юрий Сёмин ответил, кто в РПЛ составит конкуренцию «Зениту»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я допускаю, что будет очень интересный чемпионат, каким был предыдущий. Конкуренция в нынешнем сезоне значительно усилилась. Каждая команда из группы лидеров в состоянии стать чемпионом. Многое будет зависеть от уровня подготовки футболистов к каждому конкретному ближайшему матчу.

На сегодняшний момент мы видим «Зенит» не на первом месте. «Краснодар», «Локомотив», «Зенит», «Динамо» будут конкурировать. Вполне возможно, что ЦСКА со «Спартаком» тоже вклинятся в эту борьбу. Я не берусь предсказать, кто будет победителем. Чемпионат достаточно долгий, впереди большой перерыв. А этот большой перерыв важен тем, как команды проведут свою подготовку к дальнейшему этапу. Много нюансов. Команды показывают хороший уровень, и чемпионат интересен», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.