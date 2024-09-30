Абаскаль — о работе в «Спартаке»: это был роскошный эксперимент, я очень доволен

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своей работе на тренерском мостике красно-белых. Он заявил, что этот опыт работы стал «роскошным экспериментом». Также испанец рассказал, с какими проблемами столкнулся в «Спартаке».

«Футбол — это про взлёты и падения, и во втором сезоне пришлось столкнуться с рядом проблем: нестабильность, отсутствие прогресса. Цель была следующая: если заняли третье место в первом сезоне, то на второй год должны быть первыми или вторыми. Но в итоге что‑то было сделано не так, и работа не дала плодов. Если это эксперимент, то это был роскошный эксперимент. Я очень доволен тем третьим местом», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Недавно Абаскаль приезжал в Москву и даже посетил один из матчей «Спартака». Как оказалось позже, его приезд был связан с участием в мероприятии РФС. «Спартак» уволил Абаскаля в концовке прошлого сезона. Его сменил Владимир Слишкович, который возглавил команду на временной основе. А летом «Спартак» назначил полноценного главного тренера — Деяна Станковича.