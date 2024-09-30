«Мы выстроили фундамент». Абаскаль проанализировал свой период в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль проанализировал период своей работе в стане красно-белых. Он считает, что не делал большого количества экспериментов, в чём его обвиняли многие болельщики и эксперты. Испанец отметил, что под его руководством «Спартак» занял третье место в РПЛ с достаточно молодым составом.

«Не считаю ли я, что „Спартак“ — это не место для экспериментов? Экспериментов было мало. Давайте разберёмся. Если бы мы не допустили ошибок в первый год, возможно, были бы близки к титулу. Нужно не забывать, что весной у нас хватало травм, команда в итоге не достигла поставленных целей. Так что сложно сказать, что это был эксперимент, тем более что мы заняли третье место в РПЛ. Причём этого результата добилась очень молодая команда. В первый свой год в большом футболе в Европе играли Литвинов, Пруцев, Игнатов, Умяров, Хлусевич и Денисов.

Таким образом, мы выстроили фундамент, а на второй год нужно было двигаться дальше. Но дела пошли не так, как планировали. Но как говорят испанцы, выбрасывать проделанную работу неправильно», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» в концовке сезона-2024/2025. Его место на временной основе занял Владимир Слишкович, ранее входивший в штаб испанца. Летом вместо Слишковича «Спартак» назначил уже постоянного главного тренера Деяна Станковича. Серб возглавляет команду до сих пор.