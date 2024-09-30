Тренер «Спартака» Сакич приглашён на заседание КДК после удаления в матче с «Локо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды матча 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (3:1) комитет будет рассматривать.

«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений в адрес «Спартака». Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Также рассмотрим удаление тренера «Спартака» Сакича за выход на поле и демонстративное несогласие с решением арбитра. Сакич приглашён на заседание. Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака», а именно — предупреждения шести футболистов и удаление одного официального лица клуба в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.