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Тренер «Спартака» Сакич приглашён на заседание КДК после удаления в матче с «Локо»

Тренер «Спартака» Сакич приглашён на заседание КДК после удаления в матче с «Локо»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды матча 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (3:1) комитет будет рассматривать.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений в адрес «Спартака». Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Также рассмотрим удаление тренера «Спартака» Сакича за выход на поле и демонстративное несогласие с решением арбитра. Сакич приглашён на заседание. Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака», а именно — предупреждения шести футболистов и удаление одного официального лица клуба в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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