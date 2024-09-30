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Олег Кононов приглашён на заседание КДК после драки «Торпедо» в игре с «КАМАЗом»

Олег Кононов приглашён на заседание КДК после драки «Торпедо» в игре с «КАМАЗом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Торпедо» Олег Кононов получил приглашение на заседание КДК после потасовки в игре четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Коледин – 35'     0:2 Шитов – 51'     1:2 Абдуллаев – 59'    

«По матчу «КАМАЗ» — «Торпедо» мы рассмотрим удаление главного тренера «Торпедо» Кононова за агрессивное поведение. Кононов приглашён на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Торпедо» — два удаления в одном матче», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В концовке матча, на 83-й минуте, защитник «КАМАЗа» Руслан Аюкин грубо сыграл против защитника торпедовцев Юрия Коледина, после чего второй упал на газон. Данный эпизод вызвал гнев у Олега Кононова. Он выбежал на газон и оттолкнул Аюкина. После этого началась массовая потасовка между членами клубов и игроками.

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