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«Заведу видеоблог о рыбалке». Хавбек «Ман Сити» Фоден — о планах после завершения карьеры

«Заведу видеоблог о рыбалке». Хавбек «Ман Сити» Фоден — о планах после завершения карьеры
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Английский полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден рассказал, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры футболиста.

«Заведу видеоблог о рыбалке. В детстве мой отец всегда брал меня с собой на рыбалку, я пристрастился к этому. Я ловил всё что угодно, попадалась рыба и поменьше, но чем чаще я добивался успеха, тем сильнее мне хотелось поймать кого-нибудь покрупнее. Например, карпа. Я часто рыбачу. Это такой кайф. Мне очень нравится», — приводит слова Фодена британское онлайн-издание Daily Mail.

Фодену 24 года, он является воспитанником системы «Манчестер Сити». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 150 млн.

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