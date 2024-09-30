«Потрясающий игрок». Защитник «Челси» Колвилл высказался о Коуле Палмере

21-летний защитник «Челси» Леви Колвилл высказался о хавбеке «синих» Коуле Палмере, который оформил покер в ворота «Брайтона» (4:2) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

«Он потрясающий игрок, и вы знаете, что лучшие игроки вытаскивают вас из неприятных ситуаций. Именно это он и сделал, забив четыре важных гола. Они нам очень помогли и принесли нам три очка», — приводит слова Колвилла London World.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.