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«Потрясающий игрок». Защитник «Челси» Колвилл высказался о Коуле Палмере

«Потрясающий игрок». Защитник «Челси» Колвилл высказался о Коуле Палмере
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21-летний защитник «Челси» Леви Колвилл высказался о хавбеке «синих» Коуле Палмере, который оформил покер в ворота «Брайтона» (4:2) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Рюттер – 7'     1:1 Палмер – 21'     2:1 Палмер – 28'     3:1 Палмер – 31'     3:2 Балеба – 34'     4:2 Палмер – 41'    

«Он потрясающий игрок, и вы знаете, что лучшие игроки вытаскивают вас из неприятных ситуаций. Именно это он и сделал, забив четыре важных гола. Они нам очень помогли и принесли нам три очка», — приводит слова Колвилла London World.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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