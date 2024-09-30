Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК рассмотрит скандирование нацистского приветствия болельщиками «Спартака» Кострома

КДК рассмотрит скандирование нацистского приветствия болельщиками «Спартака» Кострома
Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит скандирование нацистского приветствия болельщиками «Спартака» Кострома на матче четвёртого круга Пути регионов Фонбет Кубка России с красноярским «Енисеем» (1:0). Единственный гол в этой встрече забил защитник «Спартака» Геннадий Киселёв с передачи Александра Саплинова.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
26 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Киселёв – 6'    

«По матчу «Спартак» Кострома — «Енисей» рассмотрим скандирование болельщиками «Спартака» Кострома оскорбительных выражений, ненормативной лексики, а также скандирование нацистского приветствия», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Олег Кононов приглашён на заседание КДК после драки «Торпедо» в игре с «КАМАЗом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android