Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит скандирование нацистского приветствия болельщиками «Спартака» Кострома на матче четвёртого круга Пути регионов Фонбет Кубка России с красноярским «Енисеем» (1:0). Единственный гол в этой встрече забил защитник «Спартака» Геннадий Киселёв с передачи Александра Саплинова.

«По матчу «Спартак» Кострома — «Енисей» рассмотрим скандирование болельщиками «Спартака» Кострома оскорбительных выражений, ненормативной лексики, а также скандирование нацистского приветствия», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.