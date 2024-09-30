Опрос ВЦИОМ показал, как россияне относятся к футболу

Доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%, следует из опроса ВЦИОМ.

По данным источника, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%. Также отмечается, что в 2009 году на вопрос об интересном и симпатичном с точки зрения профессиональных и личностных качеств футболисте могли ответить 47% респондентов, а сегодня эта доля составляет только 17%.

Отметим, что действующим чемпионом России и обладателем Кубка страны является санкт-петербургский «Зенит». За последние шесть лет сине-бело-голубые шесть раз выигрывали Российскую Премьер-Лигу, оформив в прошлом сезоне титул в последнем туре. По состоянию на сегодняшний день команда Сергея Семака располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Вторую строчку занимает «Локомотив» (24 очка). В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Для сине-бело-голубых это будет домашняя игра. Состоится она 5 октября, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск.