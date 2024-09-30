Павел Маслов: «Спартак» — не чужой для меня клуб, неприятно, когда нет результата

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов, на правах аренды выступающий в составе «Сочи», высказался о последних результатах красно-белых. Накануне «Спартак» уступил «Локомотиву» в московском дерби. Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.

«Спартак» — не чужой для меня клуб. Я всегда буду за него переживать. Но с моей стороны будет некорректно комментировать игру Абены. К сожалению, матч с «Локомотивом» не видел, так как мы летели. Но неприятно, когда нет результата», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.