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Павел Маслов: «Спартак» — не чужой для меня клуб, неприятно, когда нет результата

Павел Маслов: «Спартак» — не чужой для меня клуб, неприятно, когда нет результата
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов, на правах аренды выступающий в составе «Сочи», высказался о последних результатах красно-белых. Накануне «Спартак» уступил «Локомотиву» в московском дерби. Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Спартак» — не чужой для меня клуб. Я всегда буду за него переживать. Но с моей стороны будет некорректно комментировать игру Абены. К сожалению, матч с «Локомотивом» не видел, так как мы летели. Но неприятно, когда нет результата», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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