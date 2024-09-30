Энрике исключит Дембеле из заявки «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом» — L'Équipe

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не включит нападающего Усмана Дембеле в заявку на матч общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, между Энрике и Дембеле произошёл конфликт в прошлую пятницу после матча с «Ренном». В итоге тренер решил не брать нападающего в Лондон, где во вторник «ПСЖ» сыграет в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Дембеле перешёл в «ПСЖ» в августе 2023 года, действующее соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Стоимость француза на портале Transfermarkt составляет € 60 млн. В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.