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Игрок «Химок» Вера: наш результат не отражает работу, которую мы делаем

Игрок «Химок» Вера: наш результат не отражает работу, которую мы делаем
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Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался об атмосфере в подмосковной команде, а также о текущих результатах клуба.

«Мне очень комфортно с командой. В «Химках» хорошая атмосфера, комфортный тренерский штаб. Мы делаем хорошую работу, показываем хороший футбол. К сожалению, результат, который у нас есть, не отражает это. Наше положение в турнирной таблице не показывает то, как хорошо мы работаем», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Химки» набрали восемь очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

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