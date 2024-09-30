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Тренер «Наполи» Конте: я уже влюбился в эту команду

Тренер «Наполи» Конте: я уже влюбился в эту команду
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об атмосфере в неаполитанской команде.

«Позади всего шесть матчей, календарь пока что не очень сложный. Я рад за ребят, которые доставляют мне огромное удовольствие, работая с большой самоотдачей. Видеть их готовность очень важно. Я уже влюбился в эту команду. Говорю это не из самодовольства. Создана хорошая атмосфера. Мы должны продолжать идти по этому пути. Продолжайте думать через «мы», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

На данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. После шести сыгранных туров подопечные Конте набрали 13 очков.

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