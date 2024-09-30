Игрок «Локомотива» Монтес высказался о критике в Мексике после перехода в РПЛ

Центральный защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес высказался о критике в Мексике после перехода в клуб Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что есть и те, кто поддерживает моё решение поехать играть в Россию. Таких людей намного больше, чем тех, кто критикует мой выбор. Конструктивная критика всегда приветствуется, и я принимаю её, но иду своим путём — продолжаю бороться и расти», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики Монтеса была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 5 млн. В текущем сезоне на счету защитника в РПЛ два матча без результативных действий.