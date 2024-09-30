Магаль: для меня уход из «Факела» стал неожиданностью, спросите у руководства — почему

Полузащитник «Сочи» Руслан Магаль высказался о своём уходе из воронежского «Факела» минувшим летом.

«Для меня тоже стало неожиданностью, что я ушёл из «Факела». Там есть руководители. У них можете узнать — почему. Мне нечего сказать. Если с игроком, который провёл 102 матча за клуб, прощаются, выкладывая фото в «Телеграме», не думаю, что надо что-то говорить. Мне нечего комментировать. Обиды нет, болельщики всё знают и всегда поддержат меня», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

33-летний Магаль выступал за «Факел» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Руслан провёл в составе «Сочи» 12 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.