Полузащитник «Химок» Мирзов: мы бьёмся за Артигу

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на слухи о возможной отставке Франка Артиги с поста главного тренера подмосковной команды. Футболист заявил, что команда бьётся за тренера и за результат.

«Вопрос о возможной отставке Артиги не ко мне. Мы выходим, бьёмся за него, команду и результат. А дальше руководство решает. Сконцентрированы на том, чтобы набирать очки в каждой игре. Просто выходим и играем, — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Химки» набрали восемь очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.