Сычёв: Дзюба показал, что есть ещё порох в пороховницах — он добавил зрелищности РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о форварде «Акрона» Артёме Дзюбе. По его мнению, 36-летний форвард доказал свою профпригодность в первых же матчах за новую команду. Сычёв считает, что Дзюба добавил зрелищности чемпионату России.

«Я рад за Дзюбу! Артём нужен Российской Премьер-Лиге, он ещё не сказал своего последнего слова. Мотивированный Дзюба опасен. Он уже приносит пользу «Акрону» и добавил зрелищности нашему чемпионату. Это видно с первых матчей, как он вернулся в РПЛ. Артём в первых матчах показал, что есть ещё порох в пороховницах. Он ещё пошумит», — приводит слова Сычёва Metaratings.

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В трёх матчах за новую команду Артём отдал три результативные передачи и забил один гол. «Акрон» идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата страны.