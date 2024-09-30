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В пресс-службе «Факела» прокомментировали ДТП с участием молодёжной команды

В пресс-службе «Факела» прокомментировали ДТП с участием молодёжной команды
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В пресс-службе «Факела» прокомментировали новость о ДТП с участием автобуса молодёжной команды.

«По возвращении с гостевого матча действительно автобус с молодёжной командой «Факела» попал в ДТП. Все ребята целы», — сказали в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Ранее стало известно, что автобус с футболистами и тренерским штабом молодёжной команды «Факела» попал в страшное ДТП. Автокатастрофа произошла в Тульской области в ночь с 27 на 28 сентября. На трассе М-4 «Дон» автобус воронежского клуба столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель грузовика погиб от полученных травм. Никто из представителей футбольного клуба «Факел» не пострадал.

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Автобус молодёжной команды «Факела» попал в страшное ДТП
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